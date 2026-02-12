Sul porto avevamo ragione ora le regole

Roberto Miralli e Alessandro Fommei, coordinatori del Laboratorio Riformista di Orbetello, si sono detti amareggiati. Avevano previsto i problemi al porto turistico di Talamone e ora si trovano a confermare che le regole sono state rispettate.

TALAMONE "Come Laboratori Riformisti avremmo preferito esserci sbagliati sulla vicenda del porto turistico di Talamone ", esordiscono amareggiati Roberto Miralli e Alessandro Fommei, coordinatori del Laboratorio Riformista di Orbetello e della Costa d'Argento. La recente e definitiva decisione del Consiglio di Stato, che ha bloccato il progetto, conferma purtroppo le forti perplessità sollevate più volte dagli esponenti, i quali avevano evidenziato pubblicamente quella che definiscono una "scarsa trasparenza" nel percorso decisionale dell'amministrazione comunale. "Non sempre avere ragione è motivo di soddisfazione", aggiungono Miralli e Fommei, che hanno denunciato fin da subito una gestione in cui la chiarezza sembra essere diventata "un optional anziché un principio guida dell'azione amministrativa".

