Le reazioni politiche Il centrodestra esulta | Avevamo ragione

MILANO L’ operazione antiterrorismo che ha portato all’ arresto fra gli altri del presidente dell’ Associazione dei Palestinesi d’Italia Mohammad Hannoun, accusati di finanziamento ad Hamas, scatena le reazioni dei politici milenesi e lombardi. Il centrodestra si scatena. "Le risultanze dell’indagine della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo confermano quanto avevamo denunciato da tempo. Il coinvolgimento di associazioni operanti tra Genova e Milano e riconducibili, secondo gli investigatori, a Mohammad Hannoun, dimostra che non si trattava di libertà di espressione ma di un contesto pericoloso", dichiara Fabrizio Cecchetti, deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, che aggiunge: "Già a ottobre avevo presentato un’interrogazione parlamentare per chiedere attenzione e interventi su questa situazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

