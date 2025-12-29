Mio figlio morto per i bulli e le accuse alla scuola | avevamo ragione
Una riflessione sulla tragica perdita di Paolo Mendico, il 14enne di Santi Cosma e Damiano che si è tolto la vita prima dell'inizio della scuola. Questa vicenda solleva importanti questioni sul ruolo delle istituzioni scolastiche e sulla gestione di situazioni di disagio tra gli studenti. Un caso che invita a un esame attento delle responsabilità e delle modalità di intervento per prevenire tragedie simili in futuro.
Una relazione articolata. Che mette sotto accusa la scuola di Paolo Mendico, il 14enne di Santi Cosma e Damiano (Latina), che alla vigilia del primo giorno di scuola, nel settembre scorso, si è tolto la vita nella sua cameretta. Gli ispettori del ministero della Giustizia hanno accertato che il ragazzo era vittima di atti di bullismo. Che secondo la famiglia non sono mai stati affrontati dai dirigenti scolastici dell’Itis Pacinotti di Fondi. E dalla responsabile della sede distaccata che frequentava il ragazzo. Paolo Mendico. Sotto la lente di viale Trastevere ci sono tre figure chiave. Nei loro confronti è stato avviato un procedimento disciplinare. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: “Avevamo ragione, davanti ai bulli la scuola di Paolo si è girata dall’altra parte. Ora paghi”
Leggi anche: La mamma che ha denunciato i bulli: "In tre hanno derubato mio figlio. Ma ora penso anche alle loro famiglie"
«Mio figlio morto per i bulli e le accuse alla scuola: avevamo ragione»; Paolo Mendico morto suicida a 14 anni per bullismo, il ministero: La scuola ha mentito.
