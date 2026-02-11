Stefania Costantini chi è il fidanzato famoso della campionessa di curling

La campionessa di curling Stefania Costantini ha fatto parlare di sé dopo la vittoria importante. Mentre alzava la medaglia, ha mostrato anche il suo sorriso più sincero, circondata da amici e familiari che l’hanno sostenuta senza fare troppo rumore. Ma tra gli sguardi e i momenti di silenzio, spunta anche il nome del suo fidanzato famoso, che ha sempre fatto il tifo da lontano. La vittoria di Stefania si trasforma così in una vittoria anche sul fronte personale.

Quando vinci sotto gli occhi di tutti, non è solo una medaglia a brillare. Brillano gli sguardi, i silenzi, le persone che ti stanno accanto senza farsi notare. E intorno a Stefania Costantini, in questi giorni, c’è una curiosità che corre veloce quanto le stone sul ghiaccio. Perché sì: l’Italia del curling è tornata a parlare di lei, del suo sangue freddo, di quel sorriso che sembra dire “ok, ce l’abbiamo fatta”. Ma appena si spengono i riflettori della gara, si accendono quelli sulla sua vita fuori dal campo. E su una domanda che molti si sono fatti, con malizia e tenerezza insieme. La verità sul “duo” che ha fatto sognare l’Italia.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Stefania Costantini

Domenico Dalla Santa è il fidanzato di Stefania Costantini, la campionessa di curling che ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Domenico Dalla Santa si mostra più vicino che mai alla fidanzata Stefania Constantini.

Ultime notizie su Stefania Costantini

Argomenti discussi: Stefania Constantini e Amos Mosaner: chi sono i protagonisti del curling italiano alle Olimpiadi; Constantini-Mosaner tra sport e vita privata: chi sono i due azzurri del curling; Che scuola ha fatto Stefania Constantini, in gara alle Olimpiadi; Stefania Constantini e Amos Mosaner bronzo Olimpico a Milano Cortina 2026 nel curling in doppio misto: vittoria sulla Gran Bretagna in finale per il terzo posto · Risultati Olimpiadi oggi.

