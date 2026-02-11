Stefania Costantini chi è il fidanzato famoso | tutto su questa coppia pazzesca

La vittoria sul ghiaccio olimpico ha portato di nuovo al centro dell’attenzione Stefania Costantini e il suo fidanzato famoso. I due sono diventati protagonisti delle cronache sportive e di gossip, ma ancora si sa poco sulla loro relazione. Intanto, il loro successo alle Olimpiadi ha fatto parlare di sé, mostrando non solo l’abilità tecnica ma anche la vita privata sotto i riflettori.

Il trionfo sul ghiaccio olimpico ha riportato sotto i riflettori non solo la precisione millimetrica delle stone, ma anche le dinamiche umane dietro il successo. Sebbene Stefania Costantini e Amos Mosaner formino la coppia che ha scritto la storia del curling italiano, l’intesa tra i due è puramente tecnica. A sgombrare il campo da ogni possibile malinteso romantico è stato proprio lui, specificando che il loro rapporto è strettamente professionale, e “non di amicizia”. Una freddezza agonistica che però non ha impedito al duo di conquistare un bronzo pesantissimo nel doppio misto alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 contro la Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

La campionessa di curling Stefania Costantini ha fatto parlare di sé dopo la vittoria importante.

La campionessa di curling Stefania Constantini ha appena conquistato la vittoria sotto gli occhi di tutti.

