Stefania Costantini chi è il fidanzato famoso | tutto su questa coppia pazzesca

La vittoria sul ghiaccio olimpico ha portato di nuovo al centro dell’attenzione Stefania Costantini e il suo fidanzato famoso. I due sono diventati protagonisti delle cronache sportive e di gossip, ma ancora si sa poco sulla loro relazione. Intanto, il loro successo alle Olimpiadi ha fatto parlare di sé, mostrando non solo l’abilità tecnica ma anche la vita privata sotto i riflettori.
Il trionfo sul ghiaccio olimpico ha riportato sotto i riflettori non solo la precisione millimetrica delle stone, ma anche le dinamiche umane dietro il successo. Sebbene Stefania Costantini e Amos Mosaner formino la coppia che ha scritto la storia del curling italiano, l’intesa tra i due è puramente tecnica. A sgombrare il campo da ogni possibile malinteso romantico è stato proprio lui, specificando che il loro rapporto è strettamente professionale, e “non di amicizia”. Una freddezza agonistica che però non ha impedito al duo di conquistare un bronzo pesantissimo nel doppio misto alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 contro la Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
