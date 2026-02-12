La serie tv su Enzo Tortora ci interroga su un Paese che non impara dai suoi errori

La serie tv di Marco Bellocchio sulla vicenda di Enzo Tortora mette in luce ancora una volta un’Italia che fatica a imparare dai propri errori. La narrazione ripercorre la storia dell’ex giornalista e conduttore televisivo, evidenziando gli errori giudiziari e le ingiustizie che hanno segnato la suo vita. La serie solleva domande sulla giustizia e sulla responsabilità di un sistema che troppo spesso si lascia guidare dall’errore e dalla superficialità.

Sono due i difetti di "Portobello", la serie tv di Marco Bellocchio sulla vicenda dimenticata di Enzo Tortora. Il primo è che a Milano, negli Anni 80, i bidoni dei rifiuti neri "a tulipano" (che si vedono nel quinto episodio) ancora non c'erano. Il secondo è che potranno vederla solo gli abbonati di Hbo Max, il canale di streaming appena arrivato in Italia, con tutte le carte in regola: che peccato. La serie di Bellocchio è splendida, ma anche un pugno nello stomaco, è intrattenimento ma anche ciò che il servizio pubblico dovrebbe fare e sempre meno fa. Infine, è recitata benissimo da un cast tutto italiano.

