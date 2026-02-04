Calcio a 5 femminile il Team Scaletta si qualifica alle final-eight di Coppa Italia

Questa mattina il Team Scaletta ha conquistato la qualificazione alle final-eight di Coppa Italia di Serie B di calcio a 5 femminile. Per il secondo anno di fila, le ragazze hanno superato gli avversari e si preparano alla fase finale della competizione.

Il Team Scaletta si è qualificato, per il secondo anno consecutivo, alle final-eight di Coppa Italia di Serie B di calcio a 5 femminile. Il pareggio (2-2) conquistato in casa della mai doma Gallinese certifica la crescita costante del gruppo, che ha saputo alzare il livello tecnico e mentale. A.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Team Scaletta Impresa biancorossa: Forlì Calcio a 5 ribalta la partita e vola alle Final Four di Coppa Italia Il Forlì Calcio a 5 si aggiudica un accesso emozionante alle Final Four di Coppa Italia di Serie C1, grazie a un triangolare combattuto e deciso nell’ultima giornata. A2 basket femminile. L’Halley Thunder si prepara alla final eight di Coppa Italia Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. IL TEAM SCALETTA È TRA LE MIGLIORI 8 D'ITALIA! ️ Le ragazze di coach Cernuto centrano una storica qualificazione alle Final Eight per il secondo anno consecutivo! Un pareggio di cuore e carattere (2-2) sul campo della Gallinese, firmato dalla doppi - facebook.com facebook

