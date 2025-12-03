I team di Formula 1 che valgono di più da Ferrari a Red Bull Racing

Il valore delle squadre di Formula 1 ha raggiunto livelli mai visti prima. Oggi tutte e dieci le scuderie valgono oltre 1,5 miliardi di dollari (circa 1,3 miliardi di euro), con una media di 3,6 miliardi di dollari (circa 3,1 miliardi di euro), secondo Forbes. La crescita dei ricavi, l’arrivo di nuovi investitori e l’espansione del pubblico globale hanno trasformato la F1 in uno dei business sportivi più redditizi al mondo. Ecco le squadre che valgono di più nel 2025. Dal team Ferrari al Red Bull Racing: le squadre di Formula 1 più preziose del 2025. 1. Ferrari – 6,5 miliardi di dollari (5,6 miliardi di euro). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

