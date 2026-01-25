A Minneapolis, si sono registrati unresti dopo l’uccisione di Alex Pretti, un infermiere di 37 anni, da parte di agenti federali. Pretti stava proteggendo una donna al momento dell’incidente. Trump ha affermato che Pretti fosse armato, ma i video diffusi sembrano smentire questa versione. L’evento segue di poco più di due settimane la morte di Renée Good, alimentando tensioni e dibattiti sulla presenza delle forze dell’ordine.

Ma anche in questo caso, i video girati dalle persone in strada mostrano una diversa realtà dei fatti. Li ha pubblicati e analizzati il New York Times e si vede come prima l'uomo venga buttato a terra da sei agenti, mentre tiene in mano un cellulare e non una pistola, secondo quanto ricostruito dal Nyt, poi viene disarmato della pistola che aveva addosso e subito dopo, mentre cerca di rialzarsi, colpito con diversi proiettili. Un'esecuzione. «Non l'ho visto con una pistola. L'hanno buttato a terra e hanno iniziato a sparargli», ha detto una testimone oculare citata dal Guardian. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Minneapolis in rivolta per l'uccisione di un manifestante da parte degli agenti federali: stava proteggendo una donna. Trump: «Era armato». Ma i video lo smentiscono

Usa: proteste a Minneapolis dopo uccisione da parte agenti federali dell'immigrazioneLe recenti proteste a Minneapolis sono scaturite dall’uccisione di un cittadino statunitense da parte di agenti federali dell’immigrazione.

Proteste negli Usa per l’uccisione di una donna 37enne a Minneapolis da parte degli agenti dell’Ice: in piazza anche a New York e in altre cittàIn seguito all’uccisione di Renee Nicole Good, 37 anni, da parte di agenti dell’Ice a Minneapolis, sono scoppiate proteste in diverse città degli Stati Uniti, tra cui New York, Chicago e San Francisco.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Minneapolis, donna uccisa da agenti durante raid anti-migranti - 1mattina News 08/01/2026

Argomenti discussi: L’Ice uccide ancora, Minneapolis in rivolta. La Casa Bianca: Agenti patrioti. Testimoni: l’uomo era disarmato; Minneapolis, l’atto di forza di Trump contro sindaco e governatore; Usa, Guardian: Ice ha arrestato un uomo e la figlia di 2 anni a Minneapolis; Via l’Ice dalle città: maxi corteo a Minneapolis contro l’Ice, migliaia di persone invadono le strade – Video.

L’Ice uccide ancora Minneapolis in rivolta, Trump: Agenti patriotiNuove polemiche contro l'Ice: un agente ha aperto il fuoco contro Alex Pretti, uccidendolo. Minneapolis in rivolta, Trump difende gli agenti. newsmondo.it

Minneapolis in rivolta contro l'ICE: ucciso un altro uomo, arrestata una bimba. Trump difende la violenza degli agentiIl presidente Usa difende gli agenti federali. I video e le reazioni locali hanno però messo in dubbio la narrazione ufficiale, scatenando un acceso dibattito sul ruolo dell’Ice a Minneapolis ... msn.com

LaPresse. . "Un'invasione". Così le autorità locali definiscono la presenza dei federali a Minneapolis. La città è in rivolta a sei giorni dalla morte di Renee Good, uccisa da un agente dell'ICE. Un nuovo video, girato dall'infermiera Monica Bicking, mostra un uom - facebook.com facebook

Rivolte a Minneapolis dopo il terzo caso di uomo ucciso a colpi d'arma da fuoco dagli agenti dell'ICE x.com