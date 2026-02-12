strumentalizzazione contro giletti e cerno ranucci gioca la carta della vittima

Il caso Ranucci non si ferma. Dopo le polemiche sui messaggi pubblicati da Giletti, Ranucci si difende e si presenta come vittima. Nel suo ultimo intervento, il conduttore di Report ha spiegato le sue ragioni in un lungo post e ha rilasciato un’intervista a La Repubblica, cercando di mettere in chiaro la sua versione dei fatti. La situazione resta calda e i duellanti continuano a scambiarsi accuse.

Il “caso Ranucci” prosegue e ad alimentarlo è lo stesso conduttore di Report che, dopo aver fatto un post in cui spiega le sue ragioni a seguito della pubblicazione, da parte di Massimo Giletti, su Rai Tre, delle conversazioni con Maria Rosaria Boccia, ha rilasciato anche un’intervista a La Repubblica. Quelle chat mostrate da Giletti confermano quanto svelato in precedenza da il Giornale, che era però stato oggetto di critiche insieme al direttore Tommaso Cerno. Mentre ora da sinistra c’è un silenzio imbarazzato da parte di chi si è sempre schierato senza se e senza ma con il conduttore, sparando a zero su Cerno, lui tenta in tutti i modi di ribaltare la ricostruzione, muovendo nuove accuse per provare a ottenere nuovamente quell’aura vittimistica che finora l’ha accompagnato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Maria Rosaria Boccia rompe il silenzio e spiega i messaggi scambiati con Ranucci.

Ranucci risponde alle anticipazioni di Giletti sulle chat tra lui e Maria Rosaria Boccia.

