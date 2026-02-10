Maria Rosaria Boccia contro Giletti e Cerno la sua verità sulle chat con Ranucci sulla lobby gay di destra | Vi spiego il perché di quei messaggi

Maria Rosaria Boccia rompe il silenzio e spiega i messaggi scambiati con Ranucci. La donna replica alle polemiche nate dopo la trasmissione di Giletti, chiarendo il motivo dietro quei messaggi sulla lobby gay di destra. Boccia dice che non ci sono secondi fini e che quei messaggi sono stati fraintesi.

Anche Maria Rosaria Boccia ha voluto dire la sua dopo le polemiche scatenate dalla messa in onda di alcuni messaggi privati scambiati con Sigfrido Ranucci durante la trasmissione «Lo stato delle cose» di Massimo Giletti su Raitre. Come riporta l’Ansa, Boccia ha definito quelle conversazioni «nate in un contesto strettamente privato», sottolineando che non avrebbero dovuto diventare oggetto di esposizione televisiva. L’imprenditrice indagata per stalking e lesioni ai danni dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano si chiede quindi: «Quale reale interesse pubblico giustifica l’invasione della sfera personale?».🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Maria Rosaria Boccia Ranucci

Ultime notizie su Maria Rosaria Boccia Ranucci

