Ranucci sulle rivelazioni anticipate da Giletti | Mi batto per la libertà di stampa anche per lui e Cerno
Ranucci risponde alle anticipazioni di Giletti sulle chat tra lui e Maria Rosaria Boccia. Il giornalista di Rai3 si schiera dalla parte della libertà di stampa e dice di battersi anche per Giletti e Cerno, che sono al centro di queste rivelazioni. La polemica tra i due si infiamma, e Ranucci sottolinea di non voler arretrare di fronte alle accuse o alle indiscrezioni.
