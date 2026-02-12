Anche la Pro Loco Amo Stromboli alla Borsa Internazionale del Turismo

La Pro Loco di Stromboli partecipa alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. La presenza sull’evento serve a far conoscere le bellezze dell’isola e a promuovere il turismo locale. Per le isole come Stromboli, partecipare alla BIT diventa un’occasione importante per farsi notare e attirare visitatori.

Partecipare alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano non è solo un appuntamento istituzionale, ma una scelta strategica fondamentale per il posizionamento turistico delle nostre isole. Anche quest'anno, la nostra Pro Loco Amo Stromboli ha voluto confermare la propria presenza in questa vetrina d'eccellenza, consolidando un percorso di crescita già premiato nel 2024, anno in cui ci siamo classificati al primo posto come associazione istituzionale delle isole minori della Sicilia per impatto su Instagram.Questa edizione è stata un’occasione straordinaria per promuovere l'identità del territorio.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Vietri sul Mare si prepara a partecipare alla BIT di Milano, in programma dal 10 al 12 febbraio 2026.

La Valdichiana Aretina ha fatto da protagonista alla Borsa internazionale del Turismo di Milano.

