Questa sera torna Striscia la Notizia con il quarto appuntamento stagionale. Come sempre, i conduttori accolgono diversi ospiti e portano in studio nuove inchieste. I telespettatori si chiedono se questa puntata attirerà molti ascolti, considerando le novità e le sorprese di questa settimana. La trasmissione continua a mantenere alta l’attenzione del pubblico, anche grazie ai servizi e alle battute dei conduttori.

Striscia la notizia: gli ospiti e le inchieste della quarta puntata, stavolta come andranno gli ascolti? Questa sera va in onda il quarto appuntamento con Striscia la notizia. Il programma di Antonio Ricci da gennaio sta andando in prima tv. Sebbene la prima puntata abbia realizzato buoni ascolti, nelle settimane precedenti c’è stato un brusco crollo. Questa sera il regista ha pensato a diverse novità per cercare di risollevare il programma e conquistare maggiormente i telespettatori. A condurre ci sono sempre Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio. A loro si aggiungono le 6 veline: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum, che ballano sulla musica diretta da Demo Morselli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Striscia la notizia, stasera il quarto appuntamento: tutti gli ospiti

Approfondimenti su Striscia La Notizia

Questa sera su Canale 5 torna “Striscia la Notizia” con una nuova puntata che promette di non deludere.

Questa sera su Canale 5 torna “Striscia la Notizia” con la seconda puntata.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Striscia La Notizia

Argomenti discussi: Striscia la Notizia stasera in tv su Canale 5: ospiti, servizi e Tapiro a Laura Pausini; Striscia la notizia, stasera in tv: anticipazioni e ospiti della puntata; Striscia la Notizia, Tapiro d'oro 'sanremese' a Carlo Conti e Gabibbo aggredito: cosa vedremo stasera; Striscia la notizia: anticipazioni e ospiti puntata 5 febbraio.

Striscia la notizia, stasera in tv: anticipazioni e ospiti della puntataStorico programma di casa Mediaset, Striscia la notizia torna in prima serata su Canale 5 con il quarto appuntamento speciale, in onda oggi, giovedì 12 febbraio. Un’edizione all'insegna di ... today.it

Al Bano veste i panni del Gabibbo per Striscia la Notizia ma viene malmenato: Ma si è fatto male l'altroNella puntata di Striscia La Notizia in onda questa sera 12 febbraio su Canale 5 vedremo Al Bano vestire i panni del Gabibbo come inviato speciale del tg satirico di Antonio Ricci . Gli ho rubato il ... affaritaliani.it

Striscia la notizia facebook