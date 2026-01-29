Striscia la Notizia puntata imperdibile | tutti gli ospiti di stasera

Questa sera su Canale 5 torna “Striscia la Notizia” con una nuova puntata che promette di non deludere. La seconda puntata si intitola “La voce della presenza” e porta in scena diversi ospiti. Gli spettatori si preparano a scoprire quali sorprese la trasmissione ha in serbo per il pubblico, con il solito mix di comicità e attualità. La puntata va in onda giovedì 29 gennaio in prima serata.

La seconda puntata di “Striscia la notizia – La voce della presenza” promette grandi sorprese per giovedì 29 gennaio in prima serata su Canale 5. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tornano alla conduzione con un cast stellare di ospiti che vi farà divertire dall’inizio alla fine. Tra ritorni nostalgici e nuove collaborazioni, la trasmissione di Antonio Ricci continua a stupire il pubblico con contenuti sempre freschi e coinvolgenti. Gerry Scotti protagonista speciale. Gerry Scotti, storico volto del programma satirico, tornerà questa volta con un ruolo completamente diverso. L’ex conduttore si trasformerà infatti in concorrente per un’ edizione speciale de “La Ruota della fortuna”, ricca di colpi di scena e momenti esilaranti. 🔗 Leggi su Tutto.tv

