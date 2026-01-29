Striscia la Notizia | Checco Zalone e Gerry Scotti tra gli ospiti stasera in tv su Canale 5

Da movieplayer.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera su Canale 5 torna “Striscia la Notizia” con la seconda puntata. Ezio Greggio e Enzo Iacchetti conducono lo show, mentre tra gli ospiti ci sono Gerry Scotti e Gabriel Garko. La trasmissione si prepara a sorprendere il pubblico con qualche sorpresa, come sempre.

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti conducono la seconda puntata di Striscia la Notizia con ospiti come Gerry Scotti e Gabriel Garko. Servizi esclusivi e il Tapiro a Checco Zalone. Dopo il grande successo della prima puntata, seguita da 2,8 milioni di spettatori con il 18,6% di share, torna stasera, giovedì 29 gennaio, in prima serata su Canale 5 Striscia la notizia - La voce della presenza, condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, affiancati dalle sei Veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli. Ecco gli ospiti e le anticipazioni di ciò che vedremo. Grandi ospiti e sorprese nella seconda puntata di Striscia la notizia La seconda puntata promette spettacolo e grandi ospiti: Gerry Scotti, che ha respinto le accuse di Fabrizio Corona, per l'occasione concorrente . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

striscia la notizia checco zalone e gerry scotti tra gli ospiti stasera in tv su canale 5

© Movieplayer.it - Striscia la Notizia: Checco Zalone e Gerry Scotti tra gli ospiti stasera in tv su Canale 5

Approfondimenti su Striscia La Notizia

Gerry Scotti torna a Striscia la Notizia. Tapiro d’Oro a Checco Zalone

Gerry Scotti torna a far parte del cast di Striscia la Notizia.

Striscia la notizia 2026 stasera, 29 gennaio, seconda puntata su Canale 5: ospiti, veline ed inviati

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Striscia La Notizia

Argomenti discussi: Striscia la Notizia, domani seconda puntata: tapiro d'oro a Checco Zalone; Checco Zalone nel mirino di Striscia la Notizia: arriva il Tapiro; Striscia la Notizia, tapiro d'oro a Checco Zalone e Gennaro Nunziante. E il comico barese fa il tris; Striscia La Notizia, Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'Oro a Checco Zalone e Gennaro Nunziante.

striscia la notizia checcoStriscia la Notizia: Checco Zalone e Gerry Scotti tra gli ospiti stasera in tv su Canale 5Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti conducono la seconda puntata di Striscia la Notizia con ospiti come Gerry Scotti e Gabriel Garko. Servizi esclusivi e il Tapiro a Checco Zalone. movieplayer.it

striscia la notizia checcoStriscia la Notizia, lo strano Tapiro d'oro a Checco Zalone e Gerry Scotti cambia lavoro: cosa vedremo staseraStriscia La notizia organizza una seconda puntata da record: una prima serata ricca di colpi di scena, servizi innovativi ed ospiti spettacolari. libero.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.