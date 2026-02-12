Striscia la Notizia Al Bano nei panni del Gabibbo malmenato e spinto a terra a Milano

Questa sera a Milano, Al Bano si è vestito da Gabibbo e ha fatto uno scherzo che non è piaciuto a tutti. L’artista è stato malmenato e spinto a terra, creando un piccolo caos sul set. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e spettatori, che hanno assistito alla scena senza intervenire. La puntata di questa sera su Canale 5 cerca di risollevare gli ascolti dopo una settimana difficile, con la presenza di Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, le veline e la band del maestro Morselli.

Striscia la Notizia in prima serata su Canale 5, dopo i bassi ascolti della settimana scorsa, tenta di risalire la china questa sera con la quarta puntata, sempre condotta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, con il Gabibbo, le sei veline e la band diretta dal maestro Demo Morselli. Anticipazioni del 12 febbraio 2026. Ospiti in studio: Al Bano, che svelerà alcuni retroscena sugli indimenticabili Tapiri d'Oro ricevuti da Striscia e si esibirà in sfide canore e fisiche con Greggio e Iacchetti; Sabrina Salerno, protagonista insieme ai conduttori e alle veline delle hit che l'hanno di fatto resa un'icona pop italiana; Francesco Cicchella, che canterà Billie Jean di Michael Jackson e rivisiterà le sigle storiche di Striscia; gag e siparietti anche con Rosaria Rollo, per una volta da inviata a ballerina in uno stacchetto con le veline. «I Tapiri d'oro che ho ricevuto da Striscia sono ormai parte della mia storia, mi fanno sempre sorridere! » racconta Al Bano, protagonista della nuova puntata di Striscia la Notizia in onda giovedì 12 febbraio in prima serata su Canale 5.

