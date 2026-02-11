STRISCIA LA NOTIZIA | TAPIRO A CONTI ALBANO NEL GABIBBO E MOLTO ALTRO

Questa sera su Canale 5 torna “Striscia la notizia” con il suo quarto appuntamento. Tra le notizie in scaletta, il Tapiro a Conti, Albano nel gabibbo e altri servizi che fanno discutere. La trasmissione mette sotto i riflettori i personaggi più discussi e le storie più curiose della settimana.

Giovedì 12 febbraio, in prima serata su Canale 5 il quarto appuntamento con Striscia la notizia – La voce della presenza. Lo show-tg satirico è condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, affiancati da sei Veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli in una puntata che risente dell’atmosfera di San Valentino. Ospiti in studio: Al Bano svelerà alcuni retroscena sugli indimenticabili Tapiri d’oro ricevuti da Striscia e si esibirà in sfide canore e fisiche con Greggio e Iacchetti; Sabrina Salerno protagonista insieme ai conduttori e alle Veline delle hit che l’hanno resa un’icona pop italiana; Francesco Cicchella canterà Billie Jean di Michael Jackson, rivisiterà le sigle storiche di Striscia e divertirà con le sue irresistibili imitazioni; gag e siparietti anche con Rosaria Rollo, per una volta da inviata a ballerina in uno stacchetto con le Veline. 🔗 Leggi su Bubinoblog

