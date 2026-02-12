Jessica Moretti rivela di non aver mai partecipato a esercitazioni di evacuazione nel teatro di Crans-Montana, dove si è sviluppato il tragico incendio di Capodanno. La donna, indagata insieme al marito Jacques, spiega che nessuno le aveva mai informate sulla necessità di fare prove di evacuazione, lasciando intendere una mancanza di procedure chiare prima del disastro che ha causato la morte di 41 persone, per la maggior parte giovani.

“Non sono mai state fatte prove di evacuazione perché nessuno ci ha mai detto che dovevamo farle”. Arriva nell’aula universitaria di Crans-Montana la confessione di Jessica Maric Moretti, indagata con il marito Jacques per il rogo del Constellation dove nella notte di Capodanno hanno perso la vita 41 persone, perlopiù giovanissimi. Davanti agli inquirenti e a decine di avvocati delle parti civili, l’imprenditrice ha ricostruito i momenti immediatamente successivi allo scoppio dell’incendio, rispondendo alle domande sulle sue scelte in quei frangenti concitati. Alla richiesta di chiarire perché si fosse precipitata all’esterno del locale subito dopo l’inizio del rogo, Moretti ha spiegato: “ Non si può andare contro un incendio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La confessione di Jessica Moretti: "Non sono mai state fatte prove di evacuazione" al Constellation di Crans-Montana

