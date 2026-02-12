Jessica Moretti confessa in lacrime | Mai prove di evacuazione nessuno ce l’ha chiesto La fuga dopo l’incendio perché sono figlia di pompiere

Jessica Moretti si è presentata in tribunale a Sion e ha raccontato di non aver mai fatto esercitazioni di evacuazione al Constellation di Crans-Montana. La proprietaria del locale, dove lo scorso anno hanno perso la vita 41 persone, ha detto di aver sempre agito d’istinto durante l’incendio, senza mai ricevere istruzioni precise su come uscire in sicurezza. In lacrime, ha aggiunto di aver lasciato il locale perché è figlia di un pompiere, e di aver cercato di aiutare anche altri clienti.

Al Constellation non ci sono mai state prove di evacuazione in caso di incendio. È una delle ammissioni fatte in aula a Sion da Jessica Moretti, proprietaria del discobar Constellation di Crans-Montana dove sono mortea 41 persone. Moretti ha confessato che nel locale «non sono mai state fatte prove di evacuazione perché nessuno ci ha mai detto che dovevamo farle». Un altro punto contestato riguarda la sicurezza della serata di Capodanno. L'imprenditrice ha sostenuto che fossero presenti due buttafuori, ma dalla documentazione raccolta dalla procura ne risulta ingaggiato soltanto uno.

