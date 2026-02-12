Strage di Altavilla Milicia racconto choc di una imputata | Rito di liberazione dal demonio

Una imputata nel processo per la strage di Altavilla Milicia ha raccontato un episodio sconvolgente. Ha parlato di un

Tutti contro tutti nel processo per la strage che, tra l'8 e l'11 febbraio 2024, provocò tre morti ad Altavilla Milicia. Nel processo, in corso davanti alla Corte d'Assise di Palermo, l'imputata Sabrina Fina accusa il compagno, Massimo Carandente, e Giovanni Barreca, anche loro alla sbarra come.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Altavilla Milicia

Dentro le mura di Altavilla Milicia, vicino Palermo, si è consumata una strage che ha sconvolto il paese.

Emilio Gabriel Valdez Velazco ha confessato di essere l'autore dell'omicidio di Aurora Livoli, la giovane di 19 anni trovata vittima a Milano.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Altavilla Milicia

Argomenti discussi: La strage di Altavilla Milicia, il racconto shock di Sabrina Fina che prova a discolparsi; Strage di Altavilla, Sabrina Fina si difende in aula e accusa il compagno e Barreca; STRAGE ALTAVILLA Strage di Altavilla Milicia, il padre: Erano posseduti, ho dovuto farlo; Strage di Altavilla, il racconto dell'orrore di Sabrina Fina: gli agghiaccianti dettagli.

Strage di Altavilla: Barreca ha ordinato al figlio di uccidere la madrePALERMO – Prima fu ucciso il piccolo Emmanuel, poi la madre Antonella Salamone, infine l’altro figlio, Kevin. Sabrina Fina ripercorre in aula l’orrore della strage di Altavilla Milicia, ma se ne tira ... livesicilia.it

Strage di Altavilla, la verità di Sabrina Fina, io marionetta in mano a mio marito e BarrecaIl processo per la strage di Altavilla Milicia entra nel vivo con l’esame di Sabrina Fina davanti alla Corte d’assise di Palermo. La donna, accusata di aver partecipato attivamente al […] ... blogsicilia.it

La donna ha puntato il dito contro l'ex compagno e l'ex imbianchino, marito e padre delle vittime, per gli omicidi di Antonella Salamone e dei figli Emmanuel e Kevin, torturati e uccisi nella villetta di Altavilla Milicia x.com

Nella villetta di Altavilla Milicia, alle porte di Palermo, non si è consumato un delitto improvviso, ma una violenza protratta e organizzata #altavillamilicia Stato Quotidiano Forum - facebook.com facebook