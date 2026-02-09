Strage di Altavilla il rito di sangue e l' ombra della setta di Giovanni Barreca | il triplice omicidio Erano posseduti ho dovuto farlo

Dentro le mura di Altavilla Milicia, vicino Palermo, si è consumata una strage che ha sconvolto il paese. La scena si è presentata come una carneficina pianificata, con tre persone uccise in modo metodico. La polizia parla di un rito di sangue legato a una setta, e il movente sembra essere legato a credenze oscure. Un uomo ha confessato di aver agito perché le vittime erano possedute e lui sentiva di doverlo fare. La comunità è sotto shock e le indagini proseguono per capire cosa si nasconda diet

Dentro le mura della villetta di Altavilla Milicia, alle porte di Palermo, non si è consumato un delitto d’impeto, ma una lenta e metodica carneficina. Antonella Salamone e i suoi figli Kevin, di 16 anni, ed Emmanuel, di soli 5 anni, sono stati uccisi al termine di un rituale che il padre, Giovanni Barreca, ha giustificato con parole che hanno raggelato gli inquirenti: «Erano posseduti, ho dovuto farlo». Strage di Altavilla, Kevin Barreca si è difeso fino all'ultimo respiro: «Era legato, ma li ha morsi. Il fratellino era terrorizzato» La strage Il massacro, secondo la ricostruzione della procura palermitana, si è protratto per giorni ed è emerso solo l’11 febbraio 2024, quando l’assenza di segnali di vita dalla casa ha fatto scattare l’allarme dopo la chiamata dell'uomo ai carabinieri. 🔗 Leggi su Leggo.it

Strage di Altavilla, Emanuel Barreca (di soli 5 anni) torturato fino alla morte: «Mi ha mandato il diavolo»Racconti macabri e allucinanti. La presunta verità – che sta emergendo nel processo in corso a Palermo – dietro la strage ... msn.com

