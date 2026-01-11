Fuori dal coro il racconto choc | Io aggredita poco prima di Aurora

Emilio Gabriel Valdez Velazco ha confessato di essere l'autore dell'omicidio di Aurora Livoli, la giovane di 19 anni trovata vittima a Milano. La sua confessione segue le indagini sulla tragica vicenda, che ha suscitato grande attenzione pubblica. La vicenda evidenzia le difficili sfide della giustizia e l'importanza di un approfondimento accurato dei fatti.

Emilio Gabriel Valdez Velazco ha confessato l'omicidio di Aurora Livoli, la 19enne violentata e ucisa a Milano. Il 57enne peruviano non doveva stare sul suolo italiano. "Aveva due decreti di espulsione, aveva precedenti per molestia sessuale, ma pensate, non gli avevano preso le impronte digitali, si erano dimenticati, per cui non risultava nel casellario giudiziario", afferma Mario Giordano nel corso di Fuori dal Coro, il programma di Rete 4 in onda domenica 11 gennaio. Non solo. ""Quella stessa sera in cui ha stuprato e ucciso la giovanissima Aurora, aveva aggredito un'altra ragazza", osserva il conduttore che manda in onda un'intervista alla ragazza che solo per un caso non ha fatto la fine di Aurora. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fuori dal coro, il racconto choc: "Io aggredita poco prima di Aurora" Leggi anche: «Mi diceva: “Tu oggi muori”. Sono salva perché ho urlato». Il racconto della ragazza aggredita poche ore prima dal presunto killer di Aurora Livoli Leggi anche: Fuori dal Coro riparte con l’omicidio di Aurora Livoli e la strage di Crans-Montana Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Fuori dal coro, il racconto choc: "Io aggredita poco prima di Aurora" - Emilio Gabriel Valdez Velazco ha confessato l'omicidio di Aurora Livoli, la 19enne violentata e ucisa a Milano. iltempo.it

Fuori dal Coro, temi 19 ottobre: Castel d'Azzano, Salsomaggiore e truffe agli anziani - Fuori dal coro conferma così il suo taglio ibrido tra cronaca e racconto civile, con un impianto che privilegia le testimonianze dirette e l’analisi delle carte. ilmessaggero.it

Con Mario Giordano abbiamo scoperto una truffa agli italiani. Vi aspettiamo questa sera a Fuori dal Coro! Seguitemi dalle 23.15 su rete4. #lega #patriots - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.