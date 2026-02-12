strage canada la trans jesse aveva ucciso anche la madre e il fratellastro

Una donna transgender di nome Jesse ha ucciso anche la madre e il fratellastro durante una violenta lite in casa. La polizia era intervenuta diverse volte negli ultimi anni per segnalazioni legate ai problemi di salute mentale della sospettata. Ora si indaga sulle ragioni di questa tragedia che ha sconvolto la comunità locale.

Tumbler Ridge (Canada) – Si chiamava Jesse Van Rootselaar la 18enne transgender che ha assalito a mano armata il liceo di Tumbler Ridge, nel Canada occidentale Prima ha ucciso in casa la madre 39enne e il fratellastro di 11 anni, poi si è diretta a scuola dove ha fatto una strage. La ragazza ha aperto il fuoco contro le forze dell’ordine, poi si è uccisa. A confermare l’identità dell’attentatrice sono state le forze dell’ordine della provincia canadese British Columbia. “Non abbiamo ancora un’idea del movente”, ha detto il vice commissario della Gendarmeria reale del Canada nella British Columbia, Dwayne McDonald. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Questa mattina in Canada si è scoperto chi c’è dietro alla strage di Tumbler Ridge.

La polizia canadese ha confermato che una ragazza di 18 anni ha aperto il fuoco in una scuola di un’area remota della British Columbia, uccidendo nove persone.

Canada school shooter named as Jesse Van Rootselaar, 18, after killing eight

Canada come gli Usa. Strage a scuola: 9 morti. Killer una 18enne transUno dei peggiori massacri, suicida la giovane. Sono 27 i ragazzi feriti ... msn.com

Chi era Jesse, l’autrice della strage in Canada: 18enne transgender, ha ucciso anche la madre e il fratellastroÈ stata identificata l'autrice della strage a Tumbler Ridge, in Canada: si tratta della 18enne transgender Jesse Van Rootselaar ... fanpage.it

Sky tg24. . La polizia ha identificato l'autrice della strage in una scuola del Canada. Si tratta di Jesse Van Rootselaar, una ragazza di 18 anni, ha dichiarato il vicecommissario Dwayne McDonald, comandante della Royal Canadian Mounted Police della Colum - facebook.com facebook

