Strage in Canada identificato il killer | ha ucciso anche la madre e il fratello davanti casa Manca ancora il movente
La polizia canadese ha confermato che una ragazza di 18 anni ha aperto il fuoco in una scuola di un’area remota della British Columbia, uccidendo nove persone. Tra le vittime ci sono anche la madre e il fratello della ragazza, che sono stati trovati morti davanti casa. La polizia non ha ancora chiarito il movente dell’attacco. Gli investigatori stanno lavorando per capire cosa abbia portato a questa strage.
La polizia federale canadese (Royal Canadian Mounted Police, RCMP) ha confermato in conferenza stampa che una diciottenne ha ucciso nove persone in una scuola di un centro remoto ai piedi delle Montagne Rocciose, nella provincia della British Columbia. Prima di raggiungere l’istituto, la giovane avrebbe ucciso la madre e il fratellastro nella loro abitazione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Chi era Jesse, l’autrice della strage in Canada: 18enne transgender, ha ucciso anche la madre e il fratellastro
Questa mattina in Canada si è scoperto chi c’è dietro alla strage di Tumbler Ridge.
