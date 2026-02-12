Strage in Canada identificato il killer | ha ucciso anche la madre e il fratello davanti casa Manca ancora il movente

La polizia canadese ha confermato che una ragazza di 18 anni ha aperto il fuoco in una scuola di un’area remota della British Columbia, uccidendo nove persone. Tra le vittime ci sono anche la madre e il fratello della ragazza, che sono stati trovati morti davanti casa. La polizia non ha ancora chiarito il movente dell’attacco. Gli investigatori stanno lavorando per capire cosa abbia portato a questa strage.

