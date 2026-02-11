Chi era Jesse l'autrice della strage in Canada | 18enne transgender ha ucciso anche la madre e il fratellastro
Questa mattina in Canada si è scoperto chi c’è dietro alla strage di Tumbler Ridge. Si chiama Jesse Van Rootselaar, ha 18 anni e si è scoperto essere l’autrice della sparatoria. La giovane, che si identificava come transgender, ha ucciso anche la madre e il fratellastro. Le autorità stanno ancora indagando sui motivi di questa tragedia.
È stata identificata l'autrice della strage a Tumbler Ridge, in Canada: si tratta della 18enne transgender Jesse Van Rootselaar. Prima di aprire il fuoco nella scuola secondaria, dove sono morti una professoressa e 5 studenti, ha ucciso anche la mamma e il fratellastro di 11 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it
Canada: polizia, 'sospettato della strage è una donna transgender di 18 anni'
La polizia in Canada ha identificato il sospettato della sparatoria che ha fatto nove vittime a Tumbler Ridge, nel territorio occidentale.
“La figlia dei Reiner era in casa al momento dell’omicidio e per ore non si è accorta di nulla. Pensava che fosse stato ucciso solo il padre, ha scoperto che era morta anche la madre da un soccorritore”
Romy Reiner era in casa al momento dell’omicidio, ignara di tutto.
