Chi era Jesse l'autrice della strage in Canada | 18enne transgender ha ucciso anche la madre e il fratellastro

Questa mattina in Canada si è scoperto chi c’è dietro alla strage di Tumbler Ridge. Si chiama Jesse Van Rootselaar, ha 18 anni e si è scoperto essere l’autrice della sparatoria. La giovane, che si identificava come transgender, ha ucciso anche la madre e il fratellastro. Le autorità stanno ancora indagando sui motivi di questa tragedia.

