Cricket l’Italia sfida il Nepal ai Mondiali T20 | pronostico da sovvertire a Mumbai

Giovedì mattina alle 10.30 italiane, l’Italia del cricket affronta il Nepal a Mumbai, nel torneo mondiale T20. Dopo la sconfitta contro la Scozia, gli azzurri cercano una risposta forte, questa volta lontano da Calcutta. La partita si gioca al Wankhede Stadium, un’occasione importante per cambiare rotta.

Giovedì 12 febbraio, alle ore 10.30 italiane, gli azzurri del cricket sfideranno il Nepal ai Mondiali T20 in corso in India e Sri Lanka: al Wankhede Stadium di Mumbai, nell’unico match che l’Italia giocherà lontano da Calcutta, serve una reazione dopo la netta sconfitta patita contro la Scozia. Il Nepal è stato battuto all’esordio dall’Inghilterra, ma ha venduto carissima la pelle contro la squadra che sulla carta è la più accreditata del Girone C, cedendo per sole 4 runs al termine di un match molto combattuto, e che poteva avere un esito finale differente. Gli azzurri sono chiamati a sovvertire un altro pronostico che li vede sfavoriti, anche guardando la classifica internazionale: il Nepal si trova al numero 16 del ranking mondiale, mentre l’Italia in classifica è al numero 27. 🔗 Leggi su Oasport.it

L'Inghilterra supera di misura il Nepal nella seconda giornata dei Mondiali T20 in India e Sri Lanka.

