Crepet | Spegnete i cellulari almeno a Natale comprate gli shangai e giocateci con i nonni
Nel corso del suo spettacolo Il reato di pensare, portato in scena al teatro Verdi di Montecatini Terme lo scorso 19 dicembre e in tournée nazionale nel 2026, Paolo Crepet lancia un invito che suona semplice ma disarmante: spegnere il cellulare a Natale. Una proposta che non riguarda solo la tecnologia, ma il modo in cui oggi si abita il tempo, si coltivano i rapporti e si esercita il pensiero critico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Crepet contro i cellulari in classe: “Basta gattini su YouTube, servono maestri eretici che sfidino i ragazzi a pensare con la propria testa”
Leggi anche: “La buona famiglia gioca a Shangai. Invece i padri vanno a padel per essere ancora più giovani dei figli adolescenti”: la riflessione di Paolo Crepet
