Stazione cantiere al via Chiuso piazzale Cadorna

Questa mattina i lavori sono iniziati davvero. Dopo due giorni di ritardo, gli operai hanno chiuso ufficialmente piazzale Cadorna e hanno avviato il cantiere. I pendolari si sono ritrovati di nuovo di fronte ai divieti e alle barriere, mentre il cantiere prende forma.

Questa volta non è stata una falsa partenza. Dopo lo slittamento di 48 ore che aveva colto di sorpresa i pendolari lunedì mattina, oggi gli operai hanno "blindato" piazzale Cadorna. Il cuore dello scalo ferroviario di Codogno ha ufficialmente chiuso i battenti al traffico veicolare, segnando l'inizio dell'intervento riguardante il restyling dell'area esterna e l'atteso "sfondamento" verso Piazzale Polenghi Lombardo. Ma, secondo indiscrezioni, c'è voluta una lettera di sollecito da parte del Comune, spedita a Rfi martedì, per velocizzare l'arrivo della ditta che doveva ancora effettuare i lavori preliminari relativi alle nuove fermate dei bus.

