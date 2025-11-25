Fnm premiata al Bea per notte bianca cortometraggi a stazione Cadorna
(Adnkronos) – Il progetto ‘Una notte a Cadorna’, che lo scorso 20 settembre ha visto la stazione Milano Cadorna trasformarsi in un cinema notturno a cielo aperto, si è aggiudicato l’argento al Bea Italia-Best event awards 2025 nella categoria ‘Evento cost effective’. L’iniziativa era stata ideata da Giffoni innovation hub e promossa da Fnm con . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
