Piazzale Cadorna sarà chiuso Restyling davanti alla stazione Mesi di disagi per i pendolari

Piazzale Cadorna sarà chiuso per alcuni mesi a causa di un importante intervento di restyling che interesserà l’area davanti alla stazione. La ristrutturazione mira a migliorare l’aspetto e la funzionalità dello spazio pubblico, ma comporterà disagi temporanei per i pendolari e gli utenti della zona. È importante pianificare gli spostamenti e considerare eventuali variazioni nei percorsi durante questo periodo di lavori.

Una trasformazione radicale per cambiare il volto della porta d'accesso alla città, ma che richiederà spirito di adattamento a migliaia di pendolari per i prossimi cinque mesi. Il countdown per il restyling del piazzale della stazione ferroviaria di Codogno è iniziato: il 9 febbraio prenderanno ufficialmente il via i lavori di rifacimento totale dell'area esterna, con conclusione prevista, salvo imprevisti, per il 30 giugno. L'ufficialità è arrivata dopo il sopralluogo tecnico di ieri mattina a cui hanno partecipato i vertici di Rfi, i funzionari dell'ufficio tecnico comunale ed esponenti della Giunta con il sindaco Francesco Passerini in testa.

