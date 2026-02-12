Stati Uniti-Canada ci siamo | la rivalità dell' hockey che scuote il ghiaccio e la politica

Da gazzetta.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Milano Cortina è iniziato ufficialmente il torneo di hockey su ghiaccio. Le partite di debutto hanno visto sfidarsi le nazionali di Stati Uniti e Canada contro Lettonia e Repubblica Ceca. Le due squadre favorite, con le stelle della Nhl, cercano di mettere subito in chiaro le loro ambizioni olimpiche. La rivalità tra le due potenze del ghiaccio scuote il torneo e tiene alta la tensione tra gli appassionati.

A Milano Cortina è il giorno del debutto, contro Lettonia e Repubblica Ceca, delle due nazionali favorite, che in questi Giochi possono contare sulle stelle della Nhl. Un duello storico che potrebbe riproporsi nella finale per l'oro.🔗 Leggi su Gazzetta.itImmagine generica

Approfondimenti su Stati Uniti Canada

Hockey ghiaccio femminile: il Canada risponde agli Stati Uniti. Battuta la Svizzera alle Olimpiadi 2026

Questa sera, il Canada ha battuto la Svizzera nel torneo di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Laila Edwards, chi è la prima giocatrice nera a rappresentare gli Stati Uniti nell’hockey su ghiaccio alle Olimpiadi invernali

Laila Edwards fa storia alle Olimpiadi di Milano Cortina.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Stati Uniti Canada

Argomenti discussi: Trump minaccia di bloccare l’apertura di un ponte tra il Canada e gli Stati Uniti; Gli Stati Uniti impressionano e travolgono il Canada nel big match; La guerra di Trump al ponte con il Canada; Negli Stati Uniti la Camera ha votato a favore del blocco dei dazi imposti da Trump contro il Canada.

stati uniti canada ciStati Uniti Usa: la Camera sfida Trump e vota per il blocco dei dazi al CanadaNegli Stati Uniti, la Camera a maggioranza repubblicana sfida Donald Trump e vota a favore del blocco dei dazi al Canada. bluewin.ch

stati uniti canada ciTrump può davvero bloccare il nuovo ponte tra Stati Uniti e Canada per prendersene metà?La minaccia di Donald Trump sul Gordie Howe International Bridge mette a rischio il principale corridoio commerciale tra Detroit e Windsor: cosa dice davvero l’accordo del 2012, chi è proprietario del ... giornalelavoce.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.