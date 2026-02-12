Stati Uniti-Canada ci siamo | la rivalità dell' hockey che scuote il ghiaccio e la politica

Questa mattina a Milano Cortina è iniziato ufficialmente il torneo di hockey su ghiaccio. Le partite di debutto hanno visto sfidarsi le nazionali di Stati Uniti e Canada contro Lettonia e Repubblica Ceca. Le due squadre favorite, con le stelle della Nhl, cercano di mettere subito in chiaro le loro ambizioni olimpiche. La rivalità tra le due potenze del ghiaccio scuote il torneo e tiene alta la tensione tra gli appassionati.

A Milano Cortina è il giorno del debutto, contro Lettonia e Repubblica Ceca, delle due nazionali favorite, che in questi Giochi possono contare sulle stelle della Nhl. Un duello storico che potrebbe riproporsi nella finale per l'oro.🔗 Leggi su Gazzetta.it Approfondimenti su Stati Uniti Canada Hockey ghiaccio femminile: il Canada risponde agli Stati Uniti. Battuta la Svizzera alle Olimpiadi 2026 Questa sera, il Canada ha battuto la Svizzera nel torneo di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Laila Edwards, chi è la prima giocatrice nera a rappresentare gli Stati Uniti nell'hockey su ghiaccio alle Olimpiadi invernali Laila Edwards fa storia alle Olimpiadi di Milano Cortina.

