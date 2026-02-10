Laila Edwards fa storia alle Olimpiadi di Milano Cortina. È la prima giocatrice nera a rappresentare gli Stati Uniti nell’hockey su ghiaccio. Cresciuta con la passione per il ghiaccio, ha iniziato a giocare da bambina e ora sfida i pregiudizi sul palcoscenico olimpico. La sua presenza dimostra che alcuni muri si possono abbattere, anche in uno sport tradizionalmente poco inclusivo.

Quella di Laila è una famiglia numerosa, che l’ha sempre sostenuta, fin da bambina. Aveva infatti tre anni quando il padre la mise sui pattini, 9 quando entrò nella prima squadra di hockey, 13 quando si separò dalla famiglia, tra le lacrime di mamma Charone, perché ammessa per merito sportivi alla Bishop Kearney Academy a Rochester, New York. Sono quattordici, dalla nonna alla nipote, i familiari di Laila. E tutti volevano essere presenti ai Giochi di Milano-Cortina per sostenere Laila. Non dispongono però di possibilità economiche per affrontare il viaggio. Così nelle scorse settimane è nata una compagna, GoFundMe. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Laila Edwards, chi è la prima giocatrice nera a rappresentare gli Stati Uniti nell’hockey su ghiaccio alle Olimpiadi invernali

