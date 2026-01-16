Startlist sprint maschile biathlon Ruhpolding 2026 | orario tv streaming italiani in gara
La Startlist dello sprint maschile di Ruhpolding 2026, in programma sabato 17 gennaio, offre un quadro completo degli atleti in gara alla quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Di seguito, orari, modalità di visione in TV e streaming, e la presenza degli italiani in questa gara di 10 km.
Sabato 17 gennaio la 10 km Sprint maschile animerà la scena nella quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Ruhpolding, in Germania, la prova sui due poligoni regalerà spettacolo e saranno come al solito i particolari a fare la differenza. Il tutto prenderà il via alle ore 14:30 e l’Italia vorrà recitare un ruolo da protagonista. Fari puntati su Tommaso Giacomel, leader della classifica generale di Coppa del Mondo e di questo format di gara, visto quanto è accaduto a Oberhof. Il 25enne trentino ha deciso di tirare un po’ il fiato, non prendendo parte alla prova a squadre di ieri. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Startlist sprint femminile biathlon Ruhpolding 2026: orario, tv, streaming, italiane in gara
Leggi anche: Startlist staffetta maschile biathlon Ruhpolding 2026: orario, tv, streaming, quartetti in gara
