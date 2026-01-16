La Startlist dello sprint maschile di Ruhpolding 2026, in programma sabato 17 gennaio, offre un quadro completo degli atleti in gara alla quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Di seguito, orari, modalità di visione in TV e streaming, e la presenza degli italiani in questa gara di 10 km.

Sabato 17 gennaio la 10 km Sprint maschile animerà la scena nella quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Ruhpolding, in Germania, la prova sui due poligoni regalerà spettacolo e saranno come al solito i particolari a fare la differenza. Il tutto prenderà il via alle ore 14:30 e l’Italia vorrà recitare un ruolo da protagonista. Fari puntati su Tommaso Giacomel, leader della classifica generale di Coppa del Mondo e di questo format di gara, visto quanto è accaduto a Oberhof. Il 25enne trentino ha deciso di tirare un po’ il fiato, non prendendo parte alla prova a squadre di ieri. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oasport.it - Startlist sprint maschile biathlon Ruhpolding 2026: orario, tv, streaming, italiani in gara

