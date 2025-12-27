FRONT MISSION 3 Remake arriva su console e PC nel 2026 | data di uscita prezzo e tutte le novità

Forever Entertainment e MegaPixel Studio hanno annunciato ufficialmente che FRONT MISSION 3: Remake sarà disponibile dal 30 gennaio 2026 su PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e GOG. Il prezzo fissato per tutte le piattaforme è di 34,99 euro, mentre una demo giocabile è già accessibile, permettendo ai giocatori di provare in anticipo il nuovo adattamento. Dopo il debutto iniziale su Nintendo Switch avvenuto il 26 giugno 2025, il remake si prepara ora a raggiungere un pubblico decisamente più ampio, riportando sotto i riflettori uno dei capitoli più apprezzati della storia dei giochi di strategia a turni. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - FRONT MISSION 3 Remake arriva su console e PC nel 2026: data di uscita, prezzo e tutte le novità Leggi anche: Il remake del primo Halo arriva su PC e console, anche su PS5 Leggi anche: Skate Story, annunciata la data di uscita per console e PC La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Front Mission 3: Remake, la nuova data di uscita e la demo; FRONT MISSION 3: Remake esce il 30 gennaio 2026 su PlayStation, Xbox e PC; Front Mission 3: Remake ha una data di uscita su PC, PS4, PS5 e Xbox; Front Mission 3 Remake: finita l’esclusiva Switch, in arrivo su PC e console a gennaio. Front Mission 3 Remake: finita l’esclusiva Switch, in arrivo su PC e console a gennaio - Front Mission 3 Remake arriva su PC, PlayStation e Xbox il 30 gennaio 2026. vgmag.it

