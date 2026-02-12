Stankovic deciso | Ora vado per la mia strada ma l’Inter è un amore unico

Da quando ha lasciato l’Inter, Dejan Stankovic si dedica a una nuova avventura in Belgio. L’ex centrocampista serbo spiega di aver preso una strada diversa, ma assicura che il suo cuore resta legato ai colori nerazzurri. In un’intervista, afferma di voler inseguire i propri sogni europei, mantenendo vivo il legame con la famiglia e il desiderio di seguire le orme del papà Dejan. La passione per il calcio e l’amore per l’Inter restano nel suo cuore, anche se ora ha scelto di cambiare

Inter News 24 Stankovic racconta la sua nuova vita in Belgio, tra ambizioni europee, il legame con la famiglia e il sogno di ripercorrere le orme di papà Dejan. In uno speciale di Sky Sport intitolato “Sulle orme del drago”, Aleksandar Stankovic, talentuoso centrocampista classe 2005 oggi al Brugge, ha analizzato il suo momento professionale. Cresciuto nel vivaio dei nerazzurri, il giovane calciatore ha spiegato i motivi del suo trasferimento in Belgio e il profondo legame che ancora lo unisce ai colori della Beneamata. INDIPENDENZA – «Lui ha fatto il suo percorso, io il mio. Ora è il mio momento di andare per la mia strada». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Stankovic deciso: «Ora vado per la mia strada, ma l’Inter è un amore unico» Approfondimenti su Stankovic Inter L’unico edicolante-eroe del paese: "La mia avventura lunga vent’anni. Sono tempi duri, ma vado avanti" Gianluca Caroleo gestisce da vent'anni l’edicola di piazza Puccini a Vizzolo Predabissi, un punto di riferimento nel cuore del paese. Stankovic sul suo passato: «L’Inter è la mia casa, ma il Bruges mi ha dato una chance unica» La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Stankovic, l’Inter ha deciso: 23mln per regalarlo a Chivu. Ma non è escluso questo scenario x.com Stankovic, l’Inter ha deciso: 23mln per regalarlo a Chivu. Ma non è escluso questo scenario - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.