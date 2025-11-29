Stankovic sul suo passato | L’Inter è la mia casa ma il Bruges mi ha dato una chance unica

Inter News 24 Stankovic, centrocampista serbo ex Inter racconta la sua scelta di trasferirsi in Belgio e le sfide della sua carriera, tra sogni e realtà. Aleksandar Stankovic, centrocampista serbo che ha recentemente firmato per il Bruges, ha aperto il suo cuore in una lunga intervista alla rivista belga HLN, raccontando le motivazioni che lo hanno portato a lasciare l’Inter e a scegliere il club belga. BRUGES – «Ho deciso con il cuore il Bruges», racconta Stankovic, sottolineando che la scelta è stata influenzata dalle prime conversazioni con i dirigenti del club. «Dopo due minuti di conversazione con Devi e Bob, ho detto ‘sì’. 🔗 Leggi su Internews24.com

