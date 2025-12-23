Gianluca Caroleo gestisce da vent'anni l’edicola di piazza Puccini a Vizzolo Predabissi, un punto di riferimento nel cuore del paese. In un contesto di crescente difficoltà per la stampa e il digitale, la sua attività rappresenta un esempio di resilienza e passione. Nonostante i tempi complessi, Gianluca continua a dedicarsi con impegno a mantenere vivo un servizio tradizionale, testimoniando l’importanza di preservare le piccole realtà locali.

Un’avventura che dura da vent’anni, e l’ edicola di Gianluca Caroleo, nella centralissima piazza Puccini a Vizzolo Predabissi, paese di 4mila 500 anime fra il Milanese e il Lodigiano, è tra quelle che ancora cercano di resistere alla crisi della carta stampata e al predominio del digitale. Un punto di riferimento per i cittadini, anziani ma non solo, che nel chioschetto possono anche scambiare due parole, o lasciarsi andare a una battuta. "Per 17 anni ho lavorato come programmatore informatico, poi mi si è presentata l’occasione di rilevare l’edicola: ed eccomi qui, dal 2006 - racconta Caroleo, 58 anni -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’unico edicolante-eroe del paese: "La mia avventura lunga vent’anni. Sono tempi duri, ma vado avanti"

Leggi anche: Chiara Ferragni in tribunale: "Fase difficile della mia vita, ma vado avanti"

Leggi anche: Bimba contesa dagli scacchisti, il padre: “Ho paura che mia figlia non mi riconosca, ma vado avanti”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

L'EDICOLANTE MATTO VI ASPETTA PER UN PARTY UNICO ED ESCLUSIVO CON TANTE SORPRESE PER GRANDI E PICCINI N.B. DURANTE L'EVENTO CI SARÀ ANCHE UN MOMENTO DI LETTURA ANIMATA PER BAMBINI CURATA DA MIA SORELL - facebook.com facebook