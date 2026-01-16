A Busto Arsizio, la fase di incentivazione delle auto elettriche si conclude, con importanti modifiche alle politiche di sosta e accesso alla Ztl. Dopo anni di agevolazioni, la Giunta Antonelli ha deciso di rivedere le misure a sostegno delle vetture a batteria, introducendo nuove regole che segnano un cambio di passo nel rapporto tra città e mobilità sostenibile.

A Busto Arsizio la rivoluzione elettrica finisce. a corrente alternata. Dopo anni passati a coccolare le auto a batteria come creature da proteggere, la Giunta Antonelli ha deciso che è ora di riportarle con i piedi per terra. Niente più sosta gratuita nelle strisce blu, niente privilegi speciali, niente corsie preferenziali nell’olimpo della mobilità sostenibile: le auto elettriche tornano semplicemente ad essere. auto. E pagheranno il parcheggio come tutte le altre. Il provvedimento già approva smonta ciò che nel 2012 la Giunta Farioli aveva introdotto per incentivare un mondo allora futuristico: appena 814 veicoli elettrici registrati oggi in città, più dei 606 posteggi blu disponibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dietrofront sulle auto elettriche. Niente più sosta gratuita. Cambia anche l’accesso alla Ztl

Leggi anche: Niente stop alle auto a benzina, svolta Ue sulle auto elettriche nel 2035

Leggi anche: Cambia l’accesso alla città. Ztl per i bus e strada Fiume

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il dietrofront UE sul bando auto 2035 mette a rischio gli obiettivi climatici europei? - L'UE alleggerisce il divieto sulle emissioni delle auto dal 2035: dubbi su obiettivi climatici e sul ritmo di adozione dei veicoli elettrici. it.euronews.com

Parigi-Madrid, 'no a dietrofront sulle emissioni auto al 2035' - Nessun dietrofront sullo stop ai motori termici: "è indispensabile mantenere la rotta verso veicoli a emissioni zero nel 2035". ansa.it

Pacchetto auto, il dietrofront di Parigi: sì "condizionato" a deroghe sul 2035 - L'ormai famoso e tanto atteso "pacchetto Automotive" promesso dalla Commissione europea per rilanciare l'industria automobilistica continua a riservare nuovi sviluppi, con una parziale retromarcia del ... quattroruote.it

Luca Pagni e Mauro Tedeschini analizzano il tema più caldo della settimana: la decisione UE sui vincoli 2035 per le auto. Tra presunti dietrofront, pressioni politiche, lobby di benzina e diesel e governi che festeggiano… ma cosa c’è davvero da celebrare p facebook