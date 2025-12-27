Auto elettriche e fisco pronta la stangata | shock per tutti gli automobilisti

Una nuova tassa sulle auto elettriche potrebbe cambiare radicalmente il rapporto tra mobilità sostenibile e fisco. Il governo di un paese europeo sta valutando l’introduzione di una imposta basata sui chilometri percorsi, destinata a entrare in vigore entro il 2028 per compensare il calo delle entrate legate alle accise su benzina e diesel. Una decisione che potrebbe fare da apripista ad altre nel continente, una prospettiva che ha già acceso un duro confronto politico e industriale. La tassa chilometrica allo studio in Gran Bretagna. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, la misura prevederebbe un costo di 3 pence per miglio percorso, pari a circa 3,4 centesimi di euro ogni 1,6 chilometri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

