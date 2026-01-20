Abusi sessuali su 7 alunne in una scuola di Milano | chiesti 10 anni per un maestro di musica
In un caso di grave natura, la Procura di Milano ha richiesto una pena di 10 anni e 4 mesi per un maestro di musica accusato di aver abusato sessualmente di sette alunne in una scuola elementare. L’indagine, condotta dalla pm Alessia Menegazzo, evidenzia l’importanza di tutela e rispetto nelle istituzioni scolastiche. La vicenda solleva questioni di sicurezza e protezione dei minori, sottolineando l’impegno delle autorità nel perseguire reati di questa gravità.
La pm di Milano, Alessia Menegazzo, ha chiesto una condanna di 10 anni e 4 mesi di reclusione per un maestro di musica che avrebbe abusato sessualmente di 7 bambine in una scuola elementare milanese.🔗 Leggi su Fanpage.it
Maestro accusato di violenza sessuale su sette piccole alunne: chiesti 10 anni di carcereUn insegnante di musica di Milano è stato accusato di aver commesso abusi su sette alunne.
