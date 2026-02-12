Stadio residenti pronti a presentare ricorso al Tar contro il nuovo Sinigaglia

I residenti di Como sono pronti a portare il caso davanti al Tar. Vogliono bloccare subito i lavori per il nuovo stadio Sinigaglia, che stanno costruendo in città. Da settimane, le proteste aumentano e ora si preparano a presentare un ricorso ufficiale. La decisione arriva dopo che le proteste degli abitanti si sono fatte più forti e chiare. La questione entra nel vivo, e il futuro del progetto si fa sempre più incerto.

Un altro capitolo della stagione dei ricorsi amministrativi a Como sta per aprirsi, e questa volta il terreno di scontro è il nuovo stadio Sinigaglia. I residenti della zona hanno scelto di muoversi subito in modo formale, annunciando l'avvio di un'azione legale contro un atto del Comune legato.

