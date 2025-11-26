Roma i residenti del rione Borgo contro il parcheggio sotterraneo | Faremo ricorso al Tar

(Adnkronos) – Un nuovo parcheggio sotterraneo da 140 posti sarà realizzato vicino a piazza San Pietro, nel r?ione Borgo di Roma, ma i residenti sono già pronti a dare battaglia: "Faremo un ricorso al Tar, e ne faremo anche uno straordinario al Presidente della Repubblica, oltreché al mediatore europeo", dice all'Adnkronos Rosita Torre, portavoce del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

