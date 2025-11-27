Meazza i residenti non si arrendono | Ricorso al Tar contro la svendita

Gli abitanti del quartiere di San Siro scendono (di nuovo) in campo contro Comune di Milano, Stadio San Siro Spa, Fc Internazionale Milano e Ac Milan. Ieri infatti l’associazione Gruppo Verde San Siro, con 200 residenti della zona, assistita dagli avvocati Stefano Nespor e Federico Boezio, ha depositato un ricorso al Tar "contro tutti gli effetti delle delibere e degli atti connessi approvati dal Consiglio comunale e dalla Giunta dal 2019 ad oggi, riguardanti la (S)vendita e la prevista demolizione dello Stadio Meazza, del Parco dei Capitani e del sottopasso Patroclo". Il ricorso contesta anche la realizzazione del nuovo stadio e delle strutture commerciali, ricettive e di intrattenimento ludico-sportivo previste dal progetto, nonché "le violazioni del procedimento amministrativo di approvazione delle delibere e il mancato rispetto delle normative ambientali". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Meazza, i residenti non si arrendono: "Ricorso al Tar contro la (s)vendita"