Stadio Roma consegnato il progetto definitivo | i prossimi passi per la costruzione dell’impianto Ecco tutti i dettagli

Il progetto definitivo dello Stadio Roma è stato ufficialmente consegnato, segnando un passo importante verso la realizzazione dell’impianto a Pietralata. Di seguito, si presentano i dettagli sui prossimi step necessari per avviare i lavori di costruzione e le eventuali implicazioni per il club giallorosso. Un momento che potrebbe definire il futuro della squadra e del quartiere, con progressi concreti nel progetto.

Stadio Roma, consegnato il progetto definitivo: passo decisivo verso Pietralata. Le ultime sul club giallorosso e sull'impianto È una giornata destinata a entrare nella storia del club giallorosso. La Roma ha annunciato ufficialmente la consegna del progetto definitivo del nuovo stadio della Roma, che sorgerà nell'area di Pietralata. Un traguardo fondamentale nel percorso che porterà .

Nuovo stadio della Roma: consegnato il progetto di fattibilità a Pietralata - Arriva a compimento un passaggio fondamentale, atteso da mesi e segnato da rinvii, nel percorso verso il nuovo stadio della Roma a Pietralata.

Stadio Roma, il club consegna il progetto fattibilità tecnico-economica - L'As Roma, in una nota, "comunica con grande soddisfazione di aver consegnato oggi, 23 dicembre 2025, il Pfte (progetto di fattibilità tecnico-

