Squadra Mobile cattura ricercato | su di lui pendevano quattro mandati di arresto europeo

La Polizia di Stato di Foggia ha arrestato un uomo ricercato. La Squadra Mobile ha eseguito quattro mandati di arresto europeo emessi dalla Repubblica Ceca. L’operazione è avvenuta questa mattina, quando gli agenti hanno rintracciato e fermato il ricercato, che ora si trova in Questura in attesa di essere consegnato alle autorità ceche.

La Polizia di Stato, dettagliatamente la Squadra Mobile della Questura di Foggia, ha dato esecuzione a quattro mandati di arresto europeo emessi dalle Autorità della Repubblica Ceca.Nel dettaglio, gli investigatori della Squadra Mobile – Gruppo Manfredonia – della Questura di Foggia nei giorni.

