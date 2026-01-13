Rubano una collanina durante un festival due fermi a Torino | su di loro pendeva un mandato d' arresto europeo
Nel 2024, durante un festival a Torino, due giovani sono stati coinvolti in un episodio di furto di una collanina. Recentemente, sono stati fermati dalle forze dell'ordine e sottoposti a un mandato d'arresto europeo, emesso dalle autorità belghe di Anversa, in vigore dal settembre 2025. L’operazione ha portato all’arresto dei due ragazzi italiani, di 27 e 37 anni, nel corso delle ultime settimane.
I fatti risalgono al 2024, ma l'arresto è avvenuto nelle ultime settimane. I protagonisti sono due ragazzi italiani di 27 e 37 anni su cui pendeva, da settembre 2025, un mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità belghe di Anversa. Compiono una rapina durante un festival in Belgio, la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
