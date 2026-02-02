Gioventù Nazionale sulla Nuova Pescara | Atti del Comune di Spoltore illegittimi
Gioventù Nazionale attacca il Comune di Spoltore, accusandolo di aver compiuto atti illegittimi sulla Nuova Pescara. In un comunicato, i ragazzi denunciano come le decisioni prese siano lontane dalla legalità e criticano la politica locale per aver abbandonato le proprie responsabilità. «Una generazione che crede nelle istituzioni di questa Repubblica non può tacere davanti al trionfo dell'ipocrisia», scrivono, promettendo di continuare a lottare con azioni concrete.
Il coordinamento Gioventù nazionale della provincia di Pescara commenta la proposta di referendum approvata dal consiglio comunale di Spoltore contro la nascita del nuovo Comune «Una generazione che crede nelle istituzioni di questa Repubblica non può tacere davanti al trionfo dell'ipocrisia della classe dirigente, davanti alla politica che abdica alla propria responsabilità, non rispettando le leggi dello Stato! Noi, che crediamo ancora nella forza dell'azione politica volta al bene delle generazioni future, non possiamo che accogliere con sconcerto ciò che ha deliberato l'assise civica di Spoltore, all'unanimità per giunta.
