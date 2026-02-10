Il ministro Schillaci ha chiesto all’Aifa di intervenire subito sulla crescita incontrollata della spesa farmaceutica. La situazione sta peggiorando e rischia di assorbire tutto l’aumento previsto dal Fondo sanitario nazionale. Il governo si muove per capire cosa si può fare per mettere ordine in un settore che sta uscendo dai binari.

La spesa farmaceutica corre come non mai, potrebbe assorbire quel poco di aumento nominale del Fondo sanitario nazionale previsto dalle ultime leggi di bilancio e il ministro Orazio Schillaci ha deciso di prendere in mano la partita. I vertici dell’Aifa, l’Agenzia del farmaco, hanno 14 giorni – anzi ormai sono otto, perché la lettera è del 4 febbraio – per fornire “chiarimenti urgenti” e indicare adeguate “misure correttive”, si legge nell’oggetto della missiva. Toni severi, da ultimatum, che prefigurano un possibile ricambio della governance se non un clamoroso commissariamento. “La crescente attenzione mediatica sull’andamento della spesa farmaceutica impone una riflessione approfondita sulle dinamiche gestionali e sulle metodologie di monitoraggio adottate da codesta Agenzia”, scrive Schillaci al presidente dell’Aifa Robert Nisticò e al direttore scientifico Pierluigi Russo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spesa farmaceutica fuori controllo, il ministro Schillaci chiede “chiarimenti urgenti e misure correttive” all’Aifa

Approfondimenti su Spesa Farmaceutica Italia

Il ministro Schillaci ha chiesto all’Aifa di intervenire subito sulla crescita della spesa farmaceutica, che sta superando ogni previsione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Spesa Farmaceutica Italia

Argomenti discussi: Farmaceutica: Testo unico, online il digital talk con i protagonisti della riforma; Testo unico farmaceutica, su Adnkronos confronto tra istituzioni industria e cittadini; Nuovo attacco sulla sanità targata Todde: Da 40 giorni Asl senza guida.

Spesa farmaceutica. Marazziti (Pi-Cd): Non è fuori controllo, è il sistema che è sbagliatoPer il presidente della Commissione Affari Sociali è impossibile pensare che la spesa farmaceutica non aumenti quando cresce a livello globale e sono in arrivo di farmaci innovativi. Per Marazziti ... quotidianosanita.it

Spesa farmaceutica ospedaliera e Testo unico: la sfida è governare l’innovazioneGentile Direttore, voglio condividere con lei alcune riflessioni sulla spesa farmaceutica ospedaliera, che mette a dura prova la capacità di gestire l’innovazione senza compromettere la sostenibilità. quotidianosanita.it

8,5 ogni mille. E' il numero delle persone che a dicembre 2025 risultavano in povertà sanitaria, cioè non potevano permettersi di acquistare farmaci da banco o pagare un ticket. La spesa farmaceutica delle famiglie sta salendo ma più di mezzo milione di pers - facebook.com facebook

È online la nuova edizione del Tg Sanità. Si parla di Giornata contro il cancro, influenza, spesa farmaceutica. x.com