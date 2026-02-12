Ieri gli atleti italiani hanno conquistato quattro medaglie d’oro nello slittino, portando a casa risultati storici. Oggi l’attenzione si sposta sulle gare di Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana, con l’obiettivo di aggiungere altre medaglie al bottino azzurro. La speranza di un’altra giornata ricca di successi resta alta.

Con ancora negli occhi i bellissimi due ori conquistati ieri nello slittino, alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 di oggi 21 febbraio gli occhi sono tutti puntati sulle gare di Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana. Già vincitrici di uno splendido oro – rispettivamente nella pattinaggio di velocità e nello short track – le due italiane sono pronte per il bis.

Speranze di medaglia anche nella staffetta mista dello slittino con gli azzurri vincitori ieri di ben 4 ori

Approfondimenti su Milano Cortina2026

L’Italia conquista l’oro nello short track, portando a casa la medaglia nella staffetta mista al Forum di Assago.

La staffetta mista di biathlon italiana conquista un argento da applausi.

