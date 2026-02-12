Speranze di medaglia anche nella staffetta mista dello slittino con gli azzurri vincitori ieri di ben 4 ori
Ieri gli atleti italiani hanno conquistato quattro medaglie d’oro nello slittino, portando a casa risultati storici. Oggi l’attenzione si sposta sulle gare di Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana, con l’obiettivo di aggiungere altre medaglie al bottino azzurro. La speranza di un’altra giornata ricca di successi resta alta.
C on ancora negli occhi i bellissimi due ori conquistati ieri nello slittino, alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 di oggi 21 febbraio gli o cchi sono tutti puntati sulle gare di Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana. Già vincitrici di uno splendido oro – rispettivamente nella pattinaggio di velocità e nello short track – le due italiane sono pronte per il bis. Giovanni Malagò: «Alle Olimpiadi prendi medaglie inattese e ne perdi di previste» X Leggi anche › Staffetta mista short track: cos’è la gara che ha regalato all’Italia l’oro olimpico a Milano Cortina 2026 Olimpiadi gare di oggi 12 febbraio, programma, italiani, orari. 🔗 Leggi su Iodonna.it
L’Italia è oro nello short track: l’impresa degli azzurri nella staffetta mista. Fontana nella storia: è la 12esima medaglia olimpica
L’Italia conquista l’oro nello short track, portando a casa la medaglia nella staffetta mista al Forum di Assago.
Argento da applausi per gli Azzurri nella staffetta mista del biathlon
La staffetta mista di biathlon italiana conquista un argento da applausi.
Olimpiadi Milano Cortina 2026, le speranze di medaglia dell’Italia oggi. Borsino e percentuali 12 febbraioSPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA OLIMPIADI 2026 (12 FEBBRAIO) SCI ALPINO Ore 11.30: superG femminile (Cortina d'Ampezzo) Gara in cui l'Italia ripone ... oasport.it
Olimpiadi Milano Cortina oggi: il programma di giornata e gli Azzurri in gara. Speranze di medaglia per l’ItaliaOlimpiadi Milano Cortina oggi: il programma di giornata e gli Azzurri in gara. Speranze di medaglia per l'Italia. Vediamo quali nostri atleti ... mam-e.it
Programma completo dell’11 febbraio a Milano Cortina 2026: discipline, orari, italiani in gara e speranze di medaglia per gli Azzurri. - facebook.com facebook
Speranze di medaglia anche per lo sciatore di fondo Federico Pellegrino, vincitori di due argenti olimpici in carriera x.com
